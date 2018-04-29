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BBC Türkçe

Nepal'de dört binden fazla hayvan uzvu yakıldı

Nepal'de yetkililer, aralarında tehlikede olan çok sayıda türün de olduğu dört binden fazla hayvan bedeni parçasını, yasa dışı avlanmayı ve bunların ticaretini önlemek amacıyla imha etti.

29 Nisan 2018 20:30

Nepal'de yetkililer, 4 binden fazla hayvan bedeni parçasını yasa dışı avlanmayı ve bunların ticaretini önlemek amacıyla imha etti.

Türleri tehlikede olan gergedanlara ait boynuzlar, kaplan ve leopar derileri... Hatta soyu tükenme tehlikesi altındaki bir kar leoparı derisi... Tüm bunlar ve çok daha fazlası Güney Katmandu'daki Chitwan'da yakılan hayvan parçaları arasındaydı.

Nepal Dışişleri Bakanı Prakash Sharan Mahat, Chitwan Milli Parkı'nda bir araya getirilen yığını bizzat ateşe verdi. Bu park aynı zamanda soyu tehdit altındaki hayvanların da yaşam alanı.

Bakan Mahat yaptığı açıklamada, "Bu yığını, vahşi hayvanların ölüyken değil canlıyken değerli olduklarının anlaşılmalarını sağlamaları adına ateşe veriyoruz" dedi.

Orman Bakanı Maheshwar Dhakal da BBC Nepal'e, "Bu eylemin, yasadışı hayvan ticareti yapanların cesaretini kıracağını umuyoruz" dedi.

Bu ölçekte bir olay Nepal'de 20 yıl önce gerçekleştirilmişti.

Nepal'deki tek boynuzlu gergedanlar ve kaplanların sayısı son 20 yıl içinde istikralı şekilde yükseldi. Chitwan ise bunları çoğunun yaşadığı bölge konumunda.

Devletin sağladığı verilere göre, Nepal'de 198 kaplan ve 645 gergedan yaşıyor. Bu rakam 20 yıl önce 91 kaplana karşın 372 gergedandı.

Yetkililere göre, kaçak avcılığa karşı verilen mücadele ve halkın bilinçlendirilmesi bu artışta önemli rol oynadı.

Yetkiler bin yüz kilo ağırlığındaki fil boynuzunu da yakarak imha etti.

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