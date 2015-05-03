Nepal’de bir mucize gerçekleşti



Nepalli yetkililer, üç kişinin enkaz altından sağ olarak çıkarıldığını duyurdu. Polis Ram Bahadur, asker ve polislerin ortak yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucu iki kadın ve bir erkeğin enkaz altından sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. İki kişinin Sindhupalchok bölgesine bağlı Kerebari köyündeki evlerinin enkazı altından, diğer kişinin ise kayan toprak tabakalarının altında kalan bir bölgede kurtarıldığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Laxmi Dhakal olayı doğruladı.

Son olarak geçen hafta 18 yaşındaki bir genç kız enkaz altından sağ olarak çıkarılmıştı. Nepal hükümeti cumartesi günkü açıklamasında, artık enkaz altında kalanların hayatta kalma umudu kalmadığını açıklamıştı.

Sekiz gün önce 7,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Nepal'de ölü sayısının 7 bini, yaralı sayısının ise 14 bini geçtiği ifade ediliyor.