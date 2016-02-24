Nepal'de 23 kişinin bulunduğu uçak düştü



20 yolcu ve 3 kişilik mürettebatın yer aldığı uçakla irtibatın, Jomsom'a gitmek üzere Pokhara'dan havalandıktan 10 dakika sonra koptuğu bildirildi. Dağlık bölgede radarlardan kaybolan uçaktaki yolculardan ikisinin çocuk, ikisinin de Çin ve Kuveyt vatandaşı olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, uçağın kaybolduğu belirtilen dağlık bölgede uçağa ait bir parça bulunduğu belirtildi. Uçağın düştüğüne işaret eden yetkililer, sağ kurtulan kimsenin olmadığını da kaydetti.

Nepal'deki uçak kazaları

Nepal'de sık sık uçak kazaları meydana geliyor. 2014 yılında düşen bir uçakta 18, 2012'deki bir başka kazada ise 19 kişi ölmüştü.

Kendini "Nepal'in en genç ve en büyük hava yolu şirketi" olarak tanımlayan Tara Hava Yolları'nın filosunda 7 adet çift motor pervaneli uçak bulunuyor. Bunlardan 5'ini DHC-6 Twin Otter, diğer ikisini ise Dornier DO 228 tipi uçaklar meydana getiriyor.