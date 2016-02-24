T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nepal'de 23 kişinin bulunduğu uçak düştü

Nepal'de içinde 23 kişinin bulunduğu Tara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının dağlık bölgede düştüğü bildirildi.

24 Şubat 2016 13:47


20 yolcu ve 3 kişilik mürettebatın yer aldığı uçakla irtibatın, Jomsom'a gitmek üzere Pokhara'dan havalandıktan 10 dakika sonra koptuğu bildirildi. Dağlık bölgede radarlardan kaybolan uçaktaki yolculardan ikisinin çocuk, ikisinin de Çin ve Kuveyt vatandaşı olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, uçağın kaybolduğu belirtilen dağlık bölgede uçağa ait bir parça bulunduğu belirtildi. Uçağın düştüğüne işaret eden yetkililer, sağ kurtulan kimsenin olmadığını da kaydetti.

Nepal'deki uçak kazaları

Nepal'de sık sık uçak kazaları meydana geliyor. 2014 yılında düşen bir uçakta 18, 2012'deki bir başka kazada ise 19 kişi ölmüştü.

Kendini "Nepal'in en genç ve en büyük hava yolu şirketi" olarak tanımlayan Tara Hava Yolları'nın filosunda 7 adet çift motor pervaneli uçak bulunuyor. Bunlardan 5'ini DHC-6 Twin Otter, diğer ikisini ise Dornier DO 228 tipi uçaklar meydana getiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NepalTara Hava YollarıJomsomPokharaKuveytDHC-6 Twin OtterDornierDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24