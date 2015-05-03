Nepal'de 101 yaşındaki adam, depremden 7 gün sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Nepal'de 7.9 büyüklüğündeki depremden 7 gün sonra 101 yaşındaki bir depremzede enkazdan çıkarıldı. AFP'nin haberine göre hafif yaraları bulunan Funchu Tamang helikopterle hastaneye kaldırıldı.

AFP'ye bilgi veren Nepal polisinin verdiği bilgiye göre 101 yaşındaki Funchu Tamang, Katmandu'nun 80 kilometre kuzeybatısındaki Nuwakot bölgesinde enkazdan çıkarıldı. Yerel polislerden Arun Kumar Singh, Tamang'ın cumartesi günü enkazdan çıkarıldığını belirtirken "(Tamang) Helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sol bacağı ve elinden yaralanmış. Ailesi yanında. Durumu enkazdan çıkarıldığı gibi, değişiklik yok" açıklamasını yaptı.

Polis dün de Sindupalchowk'tan 3 kadını deprem sonrası heyelan altında kalan evin enkazından çıkarmıştı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 20'den fazla ülkeden giden ekipler depremin en çok etkilediği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, Nepal hükümeti de Cumartesi günkü açıklamasında enkaz altında sağ kimsenin kalmadığını savunmuştu.

25 Nisan'daki depremde ölenlerin sayısı 7 bini geçmiş durumda. BM kurumları da depremzedeler için yardım çağrısı yapıyor.