Neonaziler 1 Mayıs gösterisine saldırdı



Almanya'nın doğusundaki Weimar kentinde aşırı sağcılar, 1 Mayıs gösterisini bastı. Neonazilerin eylem için kurulan sahneye akın ettiği ve bu sırada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sırasında sahnede konuşma yapmaya hazırlanan Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Carsten Schneider'in de tartaklandığı belirtildi.

Saldırının planlı olduğunu belirten Schneider, slogan atan saldırganların sahneye akın ettiğinde konuşmasını yapmak üzere olduğunu ve elinden mikrofonu aldıklarını söyledi. Schneider yanındaki yaşlı insanların da tartaklandığını ifade etti.

Polis de yaptığı açıklamada Weimar'daki olayda 15 kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralananlar arasında Belediye Başkanı Stefan Wolf da bulunuyor. Polis ayrıca saldırıyla ilgili 29 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Berlin'de sakin 1 Mayıs

1 Mayıs'ın 125'inci yıldönümünde eylemlerin başkent Berlin'de ise sakin geçtiği bildirildi. Sendikalar başkentteki gösteride, Birlik partilerinin asgari ücretle ilgili değişiklik planlarına itiraz etti.

Alman Sendikalar Birliği Başkanı Reiner Hoffmann, asgari ücret uygulamasıyla ilgili işverenin öne sürdüğü gerekçelerin tamamen saçma olduğunu söyledi. Hoffmann, "Asgari ücretin sulandırılmasını kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Münih'teki eyleme katılan metal işçileri sendikası IG Metall'in başkanı Detlef Wetzel'in konuşmasının odak noktasında da asgari ücret vardı. "Yasayı değiştirmek isteyenler, yolsuzluk yapmak isteyenlerdir" diyen Wetzel, yasada değişikliğe karşı olduklarını vurguladı.

Almanya'nın bir diğer büyük sendikası Verdi'nin başkanı Frank Bsirske de Essen kentinde düzenlenen eylemde çocuk bakımı ve sosyal hizmetlerin artırılmasını talep etti.

Sendikaların verdiği bilgiye göre, Almanya genelinde 470'den fazla 1 Mayıs etkinliği düzenlendi ve bu etkinliklere yaklaşık 400 bin kişi katıldı.