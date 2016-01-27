Neonazi sitesine erişim yasağı



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Altermedia" adlı sitenin erişime engellenmesi kararı alındığını açıkladı. Karlsruhe Savcılığı, sitenin yöneticisi olduğu öne sürülen 47 yaşındaki Jutta V. ile 27 yaşındaki Ralph Thomas K.'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu şahıslar, bir suç örgütünün kurucusu olmakla da suçlanıyor.

Ayrıca siteyle bağlantılı oldukları şüphesiyle üç kişi hakkında da arama kararı çıkarıldı. Söz konusu kişileri yakalamak için Almanya'daki dört eyalet ile İspanya'da bir tatil bölgesindeki evlere baskın düzenlendiği bildirildi. "Altermedia"nın Almanca konuşulan bölgedeki en etkin Neonazi internet platformu olduğuna dikkat çekiliyor.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, söz konusu örgütün "ırkçı ve yabancı düşmanı yorumlar ile paylaşımların yayılmasına hizmet ettiğini, bu paylaşımlarda yabancılara yönelik suçların savunulduğunu ve Nazi rejiminin icraatlarına hak verildiğini" söyledi. Bakan, bu tür davranışların demokratik düzen ile bağdaşmadığını ifade etti.

Rusya'dan kapatması istendi

Öte yandan Spiegel Online'da yer alan haberde, Alman mercilerinin sitenin sunucusunun kayıtlı olduğu Rusya'ya sunucunun devre dışı bırakılması için girişimde bulunduğuna dikkat çekildi.