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Dünya
Deutsche Welle

Neonazi etkinliğine karşı Barış Festivali

Almanya'nın Polonya sınırındaki Ostritz kentinde 2018 yılının en büyük Neonazi etkinliği düzenleniyor. Kentte Adolf Hitler'in doğum gününde başlayan festivale tepki olarak eş zamanlı bir "Barış Festivali" yapılıyor.

21 Nisan 2018 16:41

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde bulunan ve yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşadığı Ostritz kentinde aşırı sağcı bir rock müzik festivali düzenleniyor.

Adolf Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da başlayan "Kalkan ve Kılıç Festivali" adlı etkinliikte, 21 Nisan Cumartesi günü çeşitli müzik grupları sahne alıyor. Yaklaşık bin kişinin katılmasının beklendiği festival kapsamında çeşitli siyasi tartışma etkinlikleri de düzenleniyor.

Festivale, Neonazi hareketiyle özdeşleştirilen Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) eski lideri ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Udo Voigt'in de aralarında bulunduğu çeşitli aşırı sağcı siyasetçiler katılıyor.

Söz konusu festivalin 2018'in en büyük Neonazi buluşması olacağı tahmin ediliyor.

Kılıca karşı barış festivali

Etkinliği protesto etmek amacıyla bir araya gelen çeşitli yerel siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve kilise temsilcileri ise yine Ostritz kentinde eş zamanlı olarak bir "Barış Festivali" düzenliyor.

Üç gün sürecek olan ve ilk gününde yaklaşık bin kişinin katıldığı festivalin açılış konuşmasını, Saksonya eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili başbakanı Michael Kretschmer yaptı.

Etkinliği düzenleyen kişilerle gurur duyduğunu belirten Kretschmer, "Bu benim memleketim. Buradaki insanları tanıyorum, nasıl insanlar olduklarını biliyorum ve kimsenin Nazilerin burada bir şov sergilediği böyle bir günde korkmasını istemiyorum. Onların hep birlikte karşısında duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kretschmer'den önce Saksonya Başbakanlığı yapan Stanislaw Tillich, aşırı sağcılığı uzun süre hafife almış olmakla suçlanıyor.

DW/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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