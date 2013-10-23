Neonazi davasında tanık ifadesi: Tek dertleri öldürmekti

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün Münih'teki davası sürüyor. Bugünkü duruşmada görgü tanıklarının ürpertici ifadelerine yer verildi. Görgü tanıkları ifadelerinde, "NSU üyelerinin tek dertleri öldürmekti" diyor.

Almanya'nın Münih kentinde devam eden Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü davasında görgü tanıklarının ifadelerinde, 2004 yılında Rostock'ta 25 yaşındaki Mehmet Turgut'un aşırı ırkçılar tarafından nasıl öldürüldüğü anlatıldı.

Katillerin, Mehmet Turgut'u ensesinden tutarak yere doğru bastırdıkları, daha sonra ensesinden vurarak öldürdükleri belirtildi.

Duruşmada kriminal polis Andreas M.'nin de tanıklığına yer verildi. Mehmet Turgut'un infaz edildiği cinayet yerine ilk ulaşan kişilerden biri olan polis mumuru Andreas M, "Doğma büyüme Rostocklu olmama rağmen, cinayetin işlendiği bölgeye daha önce hiç gitmemiştim. Yabancıların pek bilmediği bir bölgeydi" dedi.

Cinayeti soruşturan tecrübeli Alman polisler de, Mehmet Turgut'un, katiller tarafından yakalandıktan sonra yakından ateş edilerek öldürüldüğü sonucuna vardı.

Alman polisi, kurban Mehmet Turgut'un bulunduğu yerde saldırıya uğrayabileceğini aklına dahi getirmemiş olabileceği görüşünde. Ancak saldırganlar soygun ya da çevreye zarar vermek için değil, öldürmek için cinayet yerinde bulunuyorlardı.

25 yaşındaki Mehmet Turgut, 2004 yılı Şubat ayında Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde çalıştığı döner büfesinde Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü tarafından katledilmişti.

Mehmet Turgut'un, Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos tarafından öldürüldüğü ve örgütün hayattaki tek üyesi Beate Zscheape'nin de yardım ettiği tahmin ediliyor.