Neoguri tayfunu Japonya'yı vurdu



Japonya’nın güneyindeki adaları Neoguri tayfunu vurdu. Yoğun yağış sebebiyle sel ve heyelanlar oluştu. Rüzgârın hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Böylesi büyük bir fırtına yılın bu zamanında nadiren görülür.

Kasırga, tayfun ve siklon… Kuzey Amerika kıyılarında kasırga, Doğu ve Güneydoğu Asya’da tayfun Hindistan'da siklon... Üçü de farklı isimle anılsalar da aynı şekilde gelişir.

Su sıcaklığı en az 26 santigrat derece olduğunda tropikal fırtınalar, denizler üzerinde oluşur. Ilık su buharlaşır ve yoğunlaşır, etrafındaki hava ısınır ve güçlü rüzgârlar yaratarak, yukarı doğru serin havayı sürükler.

Fırtınanın gözünde dolaşan hava akımı 50 kilometre genişliğinde olabilir. Bu alanda serbest rüzgâr ve bulutlar vardır.

Çin'de 2011 Ağustosu'nda görülen Nanmadol tayfununda olduğu gibi denizden gelen su kütleleri kıyı şeridine büyük hasar verebiliyor.

Ekim 2012 tarihinde Atlantik’te oluşan Sandy kasırgası, bölgede kaydedilen en güçlü kasırgalardan biriydi. Yangınlara ve elektrik kesintilerine sebep olan 4 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu. Sandy saatte 145 kilometrenin üstünde bir hızla esti ve özellikle Küba, New York ve New Jersey bölgelerini etkiledi.

Hortumlar tropikal olmayan bölgelerde de oluşabiliyor. Yerel sıcaklık farklarıyla sıcak hava yukarı doğru yükselirken soğuk hava da aşağı doğru hareket eder ve bu durum artan bir hızla gerçekleşirken hortumlar oluşur. Hortumların çapları ise genellikle en fazla 1 km'dir.

Hava sıcaklığı yükselirken huni şeklini alarak hortumun ana hattı oluşur. Huni içinde hava saatte 500 kilometre ile muazzam bir hıza ulaşır. Hortumlar hızlı kasırgaların bir çeşidir.

Bir kasırga yıkım yaratabilir. ABD'nin Midwest bölgesinde yılda yüzlerce hortum oluşur. Kuru ve soğuk hava kuzeyden, sıcak ve nemli hava Meksika Körfezi'nden gelir. Başka ülkelerde ise Almanya’da örneğin, sadece kıyılarda hortumlar oluşur.