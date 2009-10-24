neo-Nazi filminde 'gay' aşkı

T24 - İki Neo-Nazi gay aşkını anlatan Danimarka yapımı film, Roma Film Festivali'nde gerçekleştirilen ödül töreninde onur ödülüne layık görüldü.



Dün (23 Ekim 2009) gerçekleştirilen Roma Film Festivali'ndeki ödül töreininde onur ödülü alan 'Brotherhood' filminde Neo-nazi grudunda sert bir karaktere sahip olan Lars, ordudan ayrıldıktan sonra gruba katılıyor.



Homoseksüel insanlara ve gruplara baskınlar düzenleyen Neo-Nazi grubunda Lars ve grup lideri arasında bir 'aşk ilişkisi' yaşanmaya başlar. Bu gizli tutulması gereken bir ilişkidir.



'Brothehood', daha önce moda fotoğrafçısı olarak çalışmış olan 35 yaşındaki yönetmen Nicolo Donato'nun ilk filmi.



Helen Mirrer en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü



'Son Durak' (Last Station) filmindeki ünlü Rus yazar Leo Tolstoy'un eşini canlandıran Helen Mirrer, festivalde en iyi kadın oyuncu dalında ödül kazanırken, Merly Streep kariyer gelişim ödülüne layık görüldü.



Festivalde en iyi erkek oyuncu ödülüyse 'Alza la Testa' filmindeki rolüyle İtalyan oyuncu Sergio Castellitto'ya verildi.

