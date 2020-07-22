Nenad Bjelica: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda ismi geçen adaylardan Nenad Bjelica, "Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım, ancak teklifi kabul etmedim" dedi.

Yeni teknik direktör adayları arasında en belirgin isimlerden olan Hırvat Bjelica, konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Birçok takımdan kendilerini düşünüp düşünmediğiyle ilgili teklif geldiğini dile getiren Bjelica, "Arap ülkelerinden çok teklif geldi ancak hepsini reddettim. Almanya ve İspanya'dan temaslarımız vardı. Bir şeyler ters gitti. İsteklerimiz uyuşmadı" yorumunu yaptı.

İspanyol basınında yer alan Real Betis ile anlaştığı yönündeki haberlere de açıklık getiren Bjelica, Fenerbahçe ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Real Betis ile resmi müzakerelerde hiç bulunmadım. Sadece İspanyol basınında ismim anıldı ancak masaya hiç oturmadım. Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Evet, onlardan bir teklif aldım ancak kabul etmedim. Dürüst olmak gerekirse ailemle çok az ilgilenecektim. Finansal olarak Dinamo Zagreb'den kazandığım miktarın çok daha fazlasını kazanacaktım ancak teklifi kabul etmedim."

48 yaşındaki Nenad Bjelica, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile nisan ayında yollarını ayırdı.

2018 yılında Dinamo Zagreb Teknik Direktörlüğü görevine başlayan Bjelica, 2 Hırvatistan Ligi, 1 kez de Hırvatistan Kupası kazandı.