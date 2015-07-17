Nemzova DW’ye katılıyor



Moskova‘da şubat ayında öldürülen Rus muhalif Boris Nemzov'un 31 yaşındaki kızı Zhanna Nemzova, ağustos ayından itibaren DW'nin Bonn kentindeki merkezinde muhabir olarak çalışmaya başlayacak. Nemzova DW Rusça Yayınlarına katkıda bulunacak.

Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü MGIMO'da ekonomi öğrenimi gören Nemzova gazetecilik kariyerine Rus televizyon kanalı RBK'da başladı. Burada yayınlanan programında ekonomi ve siyaset dünyasından kişilerle röportajlar yaptı.

Putin yönetimine eleştirel bakışıyla tanınan muhalif politikacı babası Boris Nemzov'un öldürülmesinin ardından önce Rusya'da kalıp cinayetin aydınlatılması için çalışmak isteyen Nemzova, mayıs ayında DW'ye verdiği demeçte, “Soruşturmanın ne kadar zorluklarla ilerlediğini görüyoruz. Sadece ben değil, pek çokları bu soruşturmaların normal yürümeyeceği konusunda haklı şüphelere sahip. Bunun için siyasi iradeye ihtiyaç var ve buna maalesef tanık olmuyoruz“ diye konuşmuştu.

"Tehditler aldım"

Rusya'da hayatının güvende olmadığını anlamasının ardından ülkeden ayrılmanın yollarını aramaya başlayan Nemzova, durumu “Tehditler aldım. Özellikle de babamla ilgili cinayet davası konusunda bu kadar yoğun bir şekilde çalışmamam için bana baskı uygulandı“ şeklinde anlatıyor.

Deutsche Welle şimdi Nemzova'ya bir gazeteci olarak özgürce çalışma ve güvende yaşayabilme imkânı sunmuş oldu. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Zhanna Nemzova’nın Deutsche Welle'de çalışacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Açık ve net duruşu ve tanınmışlığıyla, başarılı Rusça yayınlarımızı daha da güçlendirecek“ diye konuştu.

Zhanna Nemzova DW'deki yeni görevini ‘gazetecilik deneyimini kullanma imkânı‘ olarak değerlendirerek, bunu Rusya'da yapmanın artık mümkün olmadığını dile getirdi. Deutsche Welle'nin Rusya'daki pek çok kişi için güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu belirten Nemzova, ‘DW Rusça yayınlarında çalışacağı için mutluluk duyduğunu‘ kaydetti.