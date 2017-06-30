Nemzov davasından çıkan karara tepki

Moskova'daki mahkeme, iki yıl önce öldürülen Rus muhalif politikacı Boris Nemzov'la ilgili kararını verilen tarihten üç gün sonra dün açıkladı. Mahkeme, beş Çeçen sanığın Boris Nemzov'u öldürmekten suçlu bulunduğunu duyurdu.

Boris Yeltsin'in devlet başkanlığı döneminde başbakan yardımcılığı yapan Nemzov, 27 Şubat 2015'te Kremlin yakınlarındaki bir köprüde vurularak öldürülmüştü. Şimdi mahkemenin sanıklara verilecek cezanın ne olacağını açıklaması bekleniyor.

Sanık avukatları kararı temyiz edeceklerini duyurdu. Çeçenler ilk ifadelerinde kabul ettikleri suçu daha sonra reddetmişti.

Nemzov, Rus parlamento dışı muhalefetinin tecrübeli ve nüfuz sahibi isimlerinden biriydi. 2014 ilkbaharında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en çok eleştirenler arasında yer alıyordu.

Kızı cinayetin aydınlanmadığı görüşünde

Ancak Moskova'daki mahkemenin kararı Nemzov ailesini tatmin etmedi. Nemzov'un kızı mahkeme kararına rağmen cinayetin aydınlanmadığına inanıyor. Zhanna Nemzova, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "Sanık sandalyesinde sadece tetikçiler oturuyor. Ne emri verenler ne de cinayetin neden işlendiği ortaya çıkarıldı” dedi.

Savcılık, Boris Nemzov'u Çeçen Ruslan Muhudinov'un öldürttüğünü iddia etmişti. Rus emniyet makamlarınca Muhidinov'un aranmakta olduğu ve hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. İddia makamı, Muhidinov'un Nemzov'u öldürenlere 15 milyon Ruble vadettiğini söylüyor.

Nemzov'un kızı babasının siyasi nedenlerle öldürüldüğünü ancak soruşturma makamı ve mahkemenin "bu apaçık gerçeği" görmezden geldiğini söyledi. Babasının öldürülmesinden sonra güvenlik nedenleriyle Rusya'yı terk eden Nemzova, Deutsche Welle'de çalışıyor.

Muhalif politikacı ve Nemzov'un dava arkadaşı İlya Yaşin de Nemzov'u öldürtenler bulunmadığı için cinayetin aydınlanmış sayılamayacağı görüşünde. Yaşin, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "cinayette Rus gizli servisinin parmağı bulunduğundan emin olduğunu" söyledi.

Kadirov'un tanıklığına başvurulmadı

Putin karşıtı politikacıyı vurmakla suçlanan 35 yaşındaki Saur Dadayev, İçişleri Bakanlığı'na bağlı silahlı birlikte görev yaptığı için Nemzov cinayeti davası askeri mahkemede görüldü.

Dadayev, Çeçenistan'daki Kuzey taburunda görev yapmıştı. Çeçenistan'ın merkezi Grozni'de üslenen bu taburun Çeçen lider Ramsan Kadirov'a bağlı olduğu belirtiliyor. Cinayet emrini vermekle suçlanan Muhudinov da "Kuzey taburunda" görev yapmıştı.

Zhanna Nemzova, Kadirov'un tanık olarak dinlenmesi için mahkemeye başvurmuş, Kadirov da ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti. Menzova, Kadirov'un tanıklığına gerek görmemesinden dolayı askeri mahkemeyi eleştirdi ve sosyal medyadan yayınladığı mesajda "Buna tam soruşturma değil, soruşturma taklidi denir" cümlesini kullandı.

Avrupa Konseyi devreye giriyor

Nemzov cinayeti, yakında Avrupa Konseyi'ni de meşgul edecek. Konsey parlamenterler meclisi konuyu gündeme almak için mahkemenin resmi kararını açıklamasını bekliyor. Konuyla görevlendirilen Litvanyalı parlamenter Emanuelis Zingeris, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada Nemzov'un siyasi cinayete kurban gittiğini ve genel kurulda aralarında Rusların da olacağı önde gelen hukuk uzmanlarının değerlendirmelerine başvuracaklarını söyledi.

Roman Goncharenko

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