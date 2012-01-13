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Yaşam

Nemutlu'nun cenazesi İstanbul'a getirildi  İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 03:10

-Nemutlu'nun cenazesi İstanbul'a getirildi  İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun cenazesi özel uçakla Erzurum'dan İstanbul'a getirildi.  Antrenman yaparken düşerek hayatını kaybeden milli sporcunun cenazesini taşıyan özel uçak, gece yarısı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Aslı Nemutlu'nun cenazesi, havalimanından alınarak, ailesi ve yakınları tarafından cenaze aracıyla Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü.  Milli sporcunun cenazesinin, öğlen kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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