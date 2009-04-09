Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı

Dünyanın 8. harikası olarak bilinen Nemrut Dağı, ilk ziyaretçilerini karlar içinde ağırladı.



Nemrut ören yerine İspanya'dan gelen 105, Almanya'dan gelen 30, ABD'den gelen 10, İtalya'dan gelen 22 turist, zorlu bir tırmanışın ardından ulaştıkları Nemrut Dağı'na hayran kaldı.



Karların erimesi ve yolların açılmasıyla Nemrut Dağı ilk ziyaretçilerini ağırladı. Bölgeye gelen turistler, Commagene Krallığına ait ören yerlerinden Karakuş Tepesi, tarihi Cendere Köprüsü, Arsemia ve eski Kahta Kalesi'ni gezdi.



Karlı bir patikadan zorlu bir tırmanışın ardından Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşan turistler, zirvede devasa heykellerin fotoğrafını çekti.



Turistler, zirvenin eteklerindeki kafeterya bölümünde Adıyaman Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği 2009 yılı turizm sezonu açılış törenine katıldı.



Turistler, Nemrut Dağı'ndan ve bölgedeki tarihi eserlerden çok etkilendiklerini ifade etti.



Turizm sezonu, dostluk mesajlarıyla açıldı



Nemrut Dağı'nda turizm sezonu Müslüman, Hıristiyan, Süryani din adamları, yabancı ve yerli turistlerin katılımıyla açıldı. Nemrut Dağı'nı gezmeye gelen turistler, zirvede Vali Ramazan Sodan, İl Müftüsü Mehmet Emin Avcı, Süryani Kadim Cemaati Metropoliti Melki Ürek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci tarafından karanfillerle karşılandı.



Adıyaman'da bulunan Süryani Kadim Cemaati'ne ait Mor-Petrus Mor-Paulus kilisesi korosu, Nemrut Dağı eteklerindeki kafeteryada müzik eşliğinde dua okudu. Yetkililer, yerli ve yabancı turistlere barış ve dostluk mesajları içeren konuşmalar yaptı, Kahta Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı halk oyunu ekibi gösteri sundu.



Vali Ramazan Sodan, Nemrut Dağı'nda turizm sezonunu açtıklarını söyledi.



Nemrut Dağı’nın UNESCO tarafından da ilan edildiği gibi ‘dünya kültür mirası’ ve dünyanın 8. harikası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



“Bütün yerli ve yabancı turistleri burayı görmeye davet ediyoruz. Gerçekten görülmeye değer yerler. İl yöneticisi olarak Nemrut Dağı ile ilgili çeşitli projeler geliştireceğiz. Gerek karşılama merkezi gerek altyapı yatırımları gerekse yol, koruma ve onarım projeleriyle Nemrut Dağı gelecekte daha da iyi olacaktır. Turizm sezonumuzun, Turizm Haftamızın ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Burada vermek istediğimiz mesaj, bütün insanların birlikteliği, kardeşliğiydi. Tüm dinlerimizin amacı da birlik ve barıştır. Dünyada barış olsun istiyoruz.”



İl Müftüsü Mehmet Emin Avcı ise geçmişi öğrenmenin, ondan yararlanmanın ve ibret almanın çok önemli olduğunu söyledi.



Müslümanlığın adalet, sevgi ve barış dini olduğunu, misafirlere güler yüz göstermenin ve iyi ağırlamanın dinin kuralı olduğunu kaydeden Avcı, memleketin zenginliğini ve kültürünü öğrenmenin ve gençlere aktarmanın çok önemli olduğunu ifade etti.



Metropolit Melki Ürek ise Nemrut Dağı'nın dünyanın önemli kültürlerinden ve harikalarından sayıldığını belirtti. Etkinliklerle Nemrut Dağı'nın en iyi şekilde tanıtılmaya çalışıldığını kaydeden Ürek, şöyle konuştu:



“Hepimiz Adıyaman için çalışıyoruz, ülkemiz için çalışıyoruz. Koromuzla sizleri neşelendirmeye çalıştık. İnşallah turizm sezonu hayırlı ve uğurlu olur. Şehrimiz Adıyaman'a hoş geldiniz. Nemrut bugün açıldı. Nemrut tam olarak baharın sezonunu gösteriyor. Baharda çiçekler açıldığı gibi Nemrut'un yolu da açıldı.”



Turizmci Habip Bozdoğan ise bu yıl ziyaretçi sayısında geçen yıllara oranla artış beklediklerini kaydetti.



