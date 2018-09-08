Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlerken düşüp öldü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı\'nda, güneşin batışını izlerken dengesini yitirip aşağı düşen Ferit Güzelok (50), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Nemrut Dağı’nın zirvesinde meydana geldi. Kırklareli’nden Nemrut Dağı’na Ferit Güzelok, güneşin batışını izlerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Arkadaşlarını haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Güzelok’un hayatını kaybettiğini belirledi. Güzelok\'un cesedi, savcılık incelemesinden sonra otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.