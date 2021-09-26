Nemrut Dağı'na geziye giden öğrencileri taşıyan minibüs devrildi; 10 yaralı

Adıyaman'ın simgelerinden Nemrut Dağı'na geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nemrut Dağı yakınlarında meydana geldi. Nemrut Dağı'na düzenlenen gezinin ardından kent merkezine dönmek üzere yola çıkan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Hasan Polat yönetimindeki 02 S 0011 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 9 üniversite öğrencisi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.