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Çevre

Nemrut Dağı mahkemelik oldu

Adıyaman Nemrut Milli Parkı Koruma Platformu, Nemrut Dağına Malatya tarafından planlama izninin iptali için Danıştay'a başvurdu.

14 Şubat 2012 15:51

 

T24 - Adıyaman'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, Nemrut Dağı'nın Malatya tarafında kalan bölümünde turizm planlamasına izin vermesini mahkemeye taşıdı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Milli Parkı Koruma Platformu adına konuşan Avukat Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, bugün itibari ile Nemrut'u mahkemeye taşıdıklarını belirtti.

Tutdere, şöyle devam etti: "Son dönemlerde ulusal ve yerel basında gündemi yoğunlukla işgal eden Nemrut Dağı'nın Malatya tarafında otel yapılmasına ilişkin bakanlığın vermiş

olduğu, izne ilişkin olarak Adıyaman'da duyarlı sivil toplum platformlarından 7 arkadaşımız bugün tarihi itibariyle Danıştay'a yürütmenin durdurulması istemiyle davayı açmış bulunmaktayız.

Davada biz Şanlıurfa Kültür varlıklarını koruma kurulunun vermiş olduğu karar ile bakanlığın Orman ve Su İşleri Bakanlığının bu karar doğrultusunda Nemrut Dağı'nın Milli Park sınırları içinde Malatya tarafından kalan kısmındaki yapılaşmaya izin verilmesine ilişkin projenin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep ettik."


'Adıyaman zarar görecek'

Malatya'ya verilen iznin iptali için gerekli çalışmaların devam edeceğine vurgu yapan Tutdere, sivil toplum örgütlerinin ve Adıyaman kamuoyunun bu konuda son derece duyarlı davrandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Adıyaman Nemrut Milli Parkı Koruma Platformu olarak birinci adım olarak davayı açtık. Bundan sonra bu iznin iptali için kamuoyu oluşturulması, demokratik kamuoyu oluşturulması konusunda mücadelemizi çalışma stratejimizi ayrıca belirleyeceğiz. Toplantılarımızla bunu dile getireceğiz. Davayı Danıştay'a açtık.

Bakanlığın kararının iptali istemiyle dava açtığımız için şu an davada Adıyaman Sivil Toplumu Destekleme Derneği, Kommagene Gazeteciler Derneği, Turizmci Abdulkadir Özbek, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Aslan Palalı, Kadın Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Geliştirme Derneği, İnsan Hak ve Hürriyeti Vakfı davacı sıfatıyla davayı açmış bulunmaktadır."

Sivil Toplumu Destekleme Derneği Başkanı Mustafa Işıldak ise "Amacımız Nemrut Dağı konusundaki son yapılan değişiklikten Adıyaman'ın ne kadar zarar göreceğini kamuoyuna duyurmak, demokratik girişimleri sürdürmektir" diye konuştu.

 

 

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