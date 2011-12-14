Nemo'nun dostları tehlikede



T24 - 'Kayıp Balık Nemo' filminde yer alan her altı balık türünden biri, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Radikal gazetesinin dw türkçe'ye dayandırdığı habere göre; ünlü animasyon stüdyosu Pixar'ın en sevilen filmlerinden biri olan ve 2004 yılında En İyi Animasyon Filmi Oscarı'nı alan "Kayıp Balık Nemo" gelecek nesiller için bir tarihî film haline gelebilir. Çünkü filmde yer alan her altı sualtı canlısından birinin nesli tükenmek üzere...



Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) ve Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, "Kayıp Balık Nemo" filminde canlandırılan ve karizmatik yavru balık Nemo ile bir şekilde yolları kesişen yaklaşık bin 500 tür üzerinde incelemeler yapıldı.





Tosbağalar ve köpek balıkları tehlikde



Merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan çevre örgütü IUCN tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle insanlar nedeniyle nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olanlar canlılar, kaplumbağalar ve köpek balıkları. Beş ayrı deniz atı türünden ikisi de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.



Gösterime girdiği 2003 yılında tüm dünyada gişe rekorları kıran 'Kayıp Balık Nemo'da, yavru balık Nemo okyanusta yüzebileceğini ispatlamak isterken insanların eline düşüyordu ve oğlunun üzerine titreyen babası da ne pahasına olursa olsun oğlunu bulmak ve eve geri getirmek için okyanusta uzun bir yolculuğa çıkıyordu.







