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Nemo fırtınası ABD'de 9 can aldı, 600 bin evi elektriksiz bıraktı!

ABD'yi etkisi altına alan Nemo, 600 bin evi elektriksiz bıraktı, 9 can aldı

10 Şubat 2013 11:30

ABD'nin doğu kıyılarını Sandy kasırgasından sonra "Nemo" kar fırtınası vurdu. Başta New York kenti olmak üzere 5 eyalette hayatı felç eden kar 9 can aldı. Kar fırtınası sonrası 600 bin eve elektrik verilemezken, 5 bin uçak seferi iptal edildi.

Kar fırtınası sonrası New York, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire ve Connecticut eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. 

Massachusetts eyaletinde 400 bin, Rhode Island'da 180 bin ve Connecticut eyaletinde 18 bin eve elektrik verilemiyor.

ABD televizyonları New York ve Boston gibi büyük kentlerin "hayalet şehirler"e dönüştüğünü belirtti.

İnsanlar, elektriksiz kalmalarına rağmen evlerinde çıkmamayı tercih ediyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından beklendiği açıklanan şiddetli yağış ve tipi, New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Vermont, New Hempshire ve Massachusetts eyaletlerinde etkili olmaya başladı.

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