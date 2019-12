Nemli burun iyidir

Soğuk algınlığı ve grip hakkında yanlış bilinenler ve bu rahatsızlıkları yenmek için 77 yol.



Uzmanlar kış aylarında bastıran grip ve soğuk algınlığına karşı alınabilecek önlemleri araştırarak “77 Way To Beat Colds And Flu” (Soğuk Algınlığı Ve Gribi Yenmek İçin 77 Yol) isimli kitapta derledi.



Soğuk algınlığı ve grip hakkında doğru kabul edilen gerçeklerin birçoğu bilimsel araştırmalarla çürütülüyor. İşte bu hastalıklar hakkındaki yaygın yanlışlar:



Grip ve soğuk algınlığına soğuk havalar neden olur. Soğuk algınlığı ve gribin en etkili olduğu zaman, kasım ayından başlar ve şubatın sonuna kadar sürer. Kışın içerideki havanın etkili olarak değişmediği kalabalık ortamlarda daha uzun süre kalınır. Böyle ortamlar, virüslerle temasa geçmek için oldukça elverişlidir.



Islak saçla dışarı çıkma, cereyanda kalmayın. Hava durumunun soğuk algınlığı ve grip üzerinde çok az bir etkisi var. Bu hastalıkların yayılmasına sebep olan yeterince havalandırılmayan ortamlarda çoğalan virüsler. Aileden birinde virüs varsa diğer fertlerin de hastalanma olasılığı yüzde 40.



Ayakları sıcak tutun. Gribe yakalanmak için virüsle direkt olarak temas kurmak gerekiyor.



Soğuk algınlığı öpüşmeyle bulaşır. Uzmanlara göre hastalığın öpüşmeyle bulaşma olasılığı burun ve solunum yollarıyla bulaşma olasılığından neredeyse 100 kat daha az. Ancak hastanın eli mikrop barındırdığı için öpmekten kaçının.



İyileşmenin yolu tavuk suyuna çorba



Yıllardır anneler tarafından kullanılan ve etkileri bilimsel olarak kanıtlanan soğuk algınlığı ve grip tedavileri:



Tavuk suyuna çorba: Bilim insanları, bir kâse tavuk suyuna çorbada bulunan bir proteinin bu hastalıklara karşı koruma sağladığını ortaya koydu.



Kendinizi sıcak tutun ve dinlenin: Böylece vücut hastalıklara karşı direnç göstermek için daha çok enerjiye sahip olur.



Gargara yapın: Bir yemek kaşığı kurutulmuş ahududu yaprağı, 2 fincan kaynar su, bir çay kaşığı bal alın. Yaprakları sıcak suyun içinde 10 dakika bekletin. Bal ekleyin. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve günde 4 kez gargara yapın. Boğaz ve burna iyi gelecektir.



Sıcak içecekler: Susuzluğu önler, tahriş olan boğazı yatıştırır, nefes yollarını açar. Yatmadan önce tüketilen sıcak bir içecek uykuya dalmayı kolaylaştırır.



Buhar banyosu: Bir demlikte su kaynatın. İçine okaliptus, çam, biberiye ya da kekik yağı damlatın. Başınıza bir havlu koyarak 10 dakika buharı soluyun. Günde 2-3 kez deneyebilirsiniz.



C vitamini: Özellikle turunçgillerde bolca bulunan C vitamini soğuk algınlığının devamlılığını yüzde 50’ye kadar düşürmeye yardımcı olur.



Kaloriferin üzerine içi su dolu kâseler koyun



Soğuk algınlığı ve grip konusunda nemin önemi çoğunlukla göz ardı edilir. Virüsler burundan içeriye girdiğinde burun duvarlarındaki tüyler ve mukus sıvısına yapışır ve etkisiz hale getirilir. Merkezi ısıtma sistemi kadar havalandırmalar da ortamın nem oranını azaltır ve burun kuruyarak bu özelliğini yitirir. Nemin yüzde 50-60 arasında kalmasına özen gösterin. Nemi korumak için:



Kalorifer gibi ısı kaynaklarının yakınına içi su dolu küçük kâseler yerleştirin. Bu suyu düzenli olarak değiştirmeyi unutmayın.



Oda ve ofisinizde bitki yetiştirin. Bitkiler, yaşamak için neme ihtiyaç duyar ancak karşılığında havaya oksijenin yanında nem de salar. İçinde ilaç olmayan sadece tuzlu su bulunan bir burun spreyi satın alın. Günde birkaç kez kullanın ya da burnunuzun kurumaya başladığını hissettiğinizde uygulayın. Sprey, burnu nemli tutarak soğuk algınlığı, grip ve toz parçacıklarının burundan atılmasına yardımcı olur.



Burundan nefes almak burnun kurumasına neden olur. Nasıl nefes aldığınızı yakınlarınıza sorarak öğrenin.



Burun deliklerini nemlendirmek için vazelin kullanın. Sabah uyanınca ve akşam yatarken burna bir parça vazelin sürmek burnun dışarıdan gelebilecek soğuk algınlığı ve grip virüslerine karşı daha etkili savaşmasını sağlar.