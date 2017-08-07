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Dünya

Nemlendirici ürünler işe yarıyor mu?

"Eğer iyi bir nemlendirici kullanıyorsanız cildinizde işe yarıyor demektir"

07 Ağustos 2017 18:39

Oscar ödüllü oyuncu Helen Mirren nemlendirici kremlerin cilde hiçbir faydasının olmadığını söylemişti. Haklı olabilir mi?

Pek değil. Eğer kuru bir cildiniz varsa nemlendirici kremler cilde su sağlayarak onu orada hapsediyor.

Nemlendiricilerin çoğu suyu tutabilen yağlı maddeler taşıyor.

Önceki yıllarda nemlendiriciler cilt için fazla yağlıydı ancak bugün nemlendirici kremlerin içeriklerinde çok çeşitli maddeler bulunuyor.

Britanya Dermatologlar Derneği üyesi Dr. Sweta Rai'ye göre cilt türünüze göre ve rahatlık verici bir krem bulmak önemli.

Rai, "Nemlendiricilerin işi deri üstünde cildi enfeksiyona karşı koruyan ve hava almasını sağlayan bir dış zırh geliştirmektir. Eğer iyi bir nemlendirici kullanıyorsanız cildinizde işe yarıyor demektir" dedi.

Yağlı ciltler için Dr. Rai daha çok su içeren losyonları, kuru ciltler içinse daha yağlı kremleri kullanma tavsiyesinde bulunuyor.

Rai, "Pek çok insan büyük olasılıkla yanlış nemlendirici kullanıyor" diye konuştu.

Rai ayrıca 30 faktörlü güneş kremlerini nemlendirici olarak kullanmanın cildi güneş ışınlarından koruyacağını ve nemli tutacağını da söyledi.

Ancak Rai sıradan nemlendiricilerin kırışıklıkları ve yaşlanmayı engellemediğini de söylüyor.

Bazı bilim insanları 2012 yılında yaşlanmayı engellediği öne sürülen kremler üzerindeki testlerde bazı insanlarda kırışıklıkların azaldığını bulduklarını açıklamıştı.

Harvard Tıp Fakültesi'nin yayınladığı bir makalede nemlendiriciler içindeki maddeler ve neden kuru ciltlere iyi geldikleri açıklandı.

Buna göre:

Su cilde sızıyor

Örtücü maddeler suyu hapsediyor

Nem tutucular ciltten su alıyor

Yumuşatıcılar cildi pürüzsüzleştiriyor

Laktik asit cilde esneklik sağlıyor

Makale özetle nemlendiriciler konusunda hata yapmanın pek mümkün olmadığını söylüyor. Piyasadaki bütün nemlendiriciler kuru cilt için faydalı olabilir.

Kuru cildi engellemenin püf noktaları

Kaloriferleri kısın, sıcak hava serin havadan daha kurudur.
Sıcak değil ılık suyla yıkanın. Sıcak su deri üstündeki suyu hapseden yağlı maddeleri yok eder.
Hafif sabunlar ya da temizleyiciler kullanın
Bol giysiler giyin çünkü dar giysiler cildinizi kurutabilir.
Soğuk havalarda kendinizi koruyun, soğuk mevsimlerde cildiniz daha çok kurur.

 

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