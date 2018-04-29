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BBC Türkçe

Nemlendirici ürünler işe yarıyor mu?

Oscar ödüllü oyuncu Helen Mirren nemlendirici kremlerin cilde hiçbir faydasının olmadığını söylemişti. Ancak uzmanlar bu görüşe katılmıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Oscar ödüllü oyuncu Helen Mirren nemlendirici kremlerin cilde hiçbir faydasının olmadığını söylemişti. Haklı olabilir mi?

Pek değil. Eğer kuru bir cildiniz varsa nemlendirici kremler cilde su sağlayarak onu orada hapsediyor.

Nemlendiricilerin çoğu suyu tutabilen yağlı maddeler taşıyor.

Önceki yıllarda nemlendiriciler cilt için fazla yağlıydı ancak bugün nemlendirici kremlerin içeriklerinde çok çeşitli maddeler bulunuyor.

Britanya Dermatologlar Derneği üyesi Dr. Sweta Rai'ye göre cilt türünüze göre ve rahatlık verici bir krem bulmak önemli.

Rai, "Nemlendiricilerin işi deri üstünde cildi enfeksiyona karşı koruyan ve hava almasını sağlayan bir dış zırh geliştirmektir. Eğer iyi bir nemlendirici kullanıyorsanız cildinizde işe yarıyor demektir" dedi.

Yağlı ciltler için Dr. Rai daha çok su içeren losyonları, kuru ciltler içinse daha yağlı kremleri kullanma tavsiyesinde bulunuyor.

Rai, "Pek çok insan büyük olasılıkla yanlış nemlendirici kullanıyor" diye konuştu.

Rai ayrıca 30 faktörlü güneş kremlerini nemlendirici olarak kullanmanın cildi güneş ışınlarından koruyacağını ve nemli tutacağını da söyledi.

Ancak Rai sıradan nemlendiricilerin kırışıklıkları ve yaşlanmayı engellemediğini de söylüyor.

Bazı bilim insanları 2012 yılında yaşlanmayı engellediği öne sürülen kremler üzerindeki testlerde bazı insanlarda kırışıklıkların azaldığını bulduklarını açıklamıştı.

Harvard Tıp Fakültesi'nin yayınladığı bir makalede

Makale özetle nemlendiriciler konusunda hata yapmanın pek mümkün olmadığını söylüyor. Piyasadaki bütün nemlendiriciler kuru cilt için faydalı olabilir.

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