Nelson Mandela'nın durumu iyi

Güney Afrika lideri Jacob Zuma, hastanede ziyaret ettiği eski cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın durumunun "iyi göründüğünü" söyledi.

94 yaşındaki eski cumhurbaşkanı bazı tahliller için dün başkent Pretoria'da hastaneye kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mac Maharaj, Zuma'nın, Mandela'nın "emin ellerde" olduğuna inandığını söyledi.

Mandela'nın hastaneye kaldırıldığı haberi ülkede büyük üzüntü yaratmıştı.

Sözcü, endişe edilecek bir durum olmadığını söylemekle birlikte Mandela'nın acilen hastaneye kaldırılma nedeni hakkında bilgi vermedi.

Açıklamada yaşıyla bağlantılı olarak Mandela'nın zaman zaman müşahade altında tutulmasının gerektiği belirtildi.

BBC Johannesburg muhabiri Andrew Harding, Güney Afrikalı yetkililerin Mandela'nın mahremiyeti konusunda çok özenli davrandıklarını söylüyor.

Ancak muhabirimiz, demokratik Güney Afrika'nın "babası" olarak görülen Mandela'nın sağlık durumunun birçok kişi kaygılandırdığını vurguluyor.

Johannesburg'daki Regina Mundi kilisesinde dün Mandela için dua edildi. Irk ayrımcılığına dayalı rejim sırasında bu kilise protestoların merkezi konumundaydı.

Mandela, ülkesindeki beyaz azınlığın uyguladığı ırk ayrımcılığı sırasında 20 yılı aşkın süre hapiste kalmıştı.

1994-1999 yılları arasında Güney Afrika'nın ilk siyah cumhurbaşkanı olan Nelson Mandela, 1993 yılında da Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı.

Mandela inzivaya çekildiği 2004'ten bu yana çok ender olarak halk içine çıkıyor.

Nelson Mandela, zamanının hemen tamamını doğduğu yerin yakınlarındaki Qunu köyünde geçiriyor.

Ocak 2011'de ağır bir göğüs enfeksiyonu geçiren Mandela, bir yıl sonra da karın bölgesindeki rahatsızlıkla bağlantılı olarak kontrolden geçmişti.



BBCTürkçe