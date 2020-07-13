Nelson Mandela'nın diplomat kızı Zindzi Mandela, 59 yaşında hayatını kaybetti

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Güney Afrika'da 'Apartheid'a karşı verilen mücadelenin liderlerinden Nelson ve Winnie Mandela'nın en genç çocuğu Zindzi Mandela, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrika devlet televizyonu, Zindzi'nin bu sabah saatlerinde başkent Johannesburg'da bir hastanede hayatını kaybettiğini açıklarken, ölüm gerekçesiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Zindzi, ölmeden önce ülkesinin Danimarka büyükelçiliğini yapıyordu.

Dünya, Zindzi'yi 1985'te beyaz azınlık hükûmetinin kendisinden babasının cezaevinden tahliye edilmesi karşılığında Afrika Ulusal Kongresi'nin kınamasını teklif etmesiyle tanımıştı. Zindzi'nin büyük bir kalabalık önünde teklifi reddettiğini duyurduğu konuşma dünyanın bir çok ülkesinde canlı yayınlanmıştı.