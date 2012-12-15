Nelson Mandela ameliyat oldu

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın safra kesesindeki taşların alınması için ameliyat olduğu ve ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi.

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, taşların alınması için bu sabah Mandela'ya endoskopi yapıldığı belirtildi.Açıklamada, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 8 gün önce hastaneye kaldırılan Mandela'nın safra kesesi taşı ameliyatının başarılı geçtiği ve 94 yaşındaki eski liderin iyileşmekte olduğu kaydedildi.

Nelson Mandela, geçen hafta Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria yakınlarındaki askeri hastaneye kaldırılmış ve bazı kontrollerden geçmişti. Akciğer enfeksiyonu olduğu belirlenen Mandela'nın, uygun tedaviyi gördüğü ve sağlığına kavuşmaya başladığı açıklanmıştı.

Güney Afrika'daki ırkçı beyaz rejime karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle ömrünün 27 yılını demir parmaklıkların ardında geçiren Mandela, ülkesine 5 yıl devlet başkanı olarak hizmet etti. Daha sonra doğduğu köy Qunu'da inzivaya çekilen Mandela, en son Güney Afrika'nın ev sahipliğini yaptığı 2010 Dünya Futbol Şampiyonası sırasında halk karşısına çıkmıştı.