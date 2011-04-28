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Ne’li Little Caesars’da imza gününde!

2011 yazının hit’i olmaya aday “Küçük Sezar” parçasının bestesi, Nihal Yalçın ve Tuncer Tunceli’ye ait.

28 Nisan 2011 03:00

T24 - Nahide Ekengil adıyla gönülleri fetheden Nihal Yalçın 30 Nisan Cumartesi günü Ulus Little Caesars’da  Ne’li CD’sini imzalı olarak hayranlarına dağıtacak.  

Ne’li karakterini, sevilen oyuncu Nihal Yalçın canlandırıyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise gişe rekortmeni “Eyvah Eyvah” filmlerinin yönetmeni Hakan Algül var.  

2011 yazının hit’i olmaya aday “Küçük Sezar” parçasının bestesi, Nihal Yalçın ve Tuncer Tunceli’ye ait.  

30 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’de Ulus Little Caesars’da hayranlarıyla buluşacak olan Nihal Yalçın, Ne’li CD’sini imzalayacak, hayranlarıyla hasret giderecek.

Adres: Ahmet Adnan Saygun Cad. Orkide Sok. Orkide Apt. No:23/A Ulus/İstanbul.

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