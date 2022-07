Nejc Skubic'ten Konyaspor'a veda mektubu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da 6 yıl forma giyen ve takımın efsaneleri arasına adını yazdıran Nejc Skubic, futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

Konyaspor'un resmi internet sitesinden yayınlanan veda mektubunda Skubic, "Her şey bir rüya gibi sona erdi. Konyaspor yine Avrupa kupalarında oynayacak ve kariyerimi galibiyetle ve taraftarların benim için yarattığı eşsiz atmosferde sonlandırdım." ifadelerine yer verdi.

Nejc Skubic'in veda mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba Konyaspor, Merhaba Konya. Şahsen benim için en iyi kulübe veda etme zamanı geldi. Seninle harika bir 6.5 yıl geçirdim. Kulüp tarihinin en güzel anlarından bazılarını ve aynı zamanda en zor anlardan bazılarını birlikte geçirdik. Bu deneyimler aramızda kimsenin kıramayacağı bir bağ kurdu. Tüm eski takım arkadaşlarıma, antrenörlere, sağlık personeline, tercümanlara, malzemecilere, tüm personele, bana ve aileme her şekilde yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Tabii ki taraftarlar büyük ve özel bir teşekkürü hak ediyor, bu kulübü harika ve benim de en favori kulüp yapan onlar. İyisiyle kötüsüyle her zaman bizimleydiler ve onları kalbimde en iyi taraftar grubu yapan da bu. Ayrıca, her zaman kulübün ve oyuncuların iyiliği için çalışan tüm kulüp başkanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Hepinize benim için hazırladığınız 15.5.2022 tarihindeki olağanüstü akşam için ayrıca teşekkür ederim.

Her şey bir rüya gibi sona erdi. Konyaspor yine Avrupa kupalarında oynayacak ve kariyerimi galibiyetle ve taraftarların benim için yarattığı eşsiz atmosferde sonlandırdım.

Son maçımda onlar için kaptanlık yapmamı mümkün kılan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fatih Başkanımıza anlayışı ve kararıma saygı duyduğu için teşekkür ederim. Duygusal açıdan kariyerimin kesinlikle en zoru olan son maçımda beni ilk 11de başlatma fırsatı veren teknik direktör İlhan Palut Hocamıza teşekkür ederim. Ve size mümkün olan en iyi şekilde veda etmeme izin verdiğiniz için tüm taraftarımıza teşekkür ederim.

Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Her şeyden önce, değişmeyecek forma numaramız 6- Ahmet Çalık'ın Konyaspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarında oynaması hayalini yerine getirdiğimiz için mutluyum. Maçtan sonra Pazar günü Ahmet'in gururlu ve mutlu olduğunu ve mutluluğu bizimle paylaştığına inanıyorum. Pazar günkü maç ve temelde tüm sezon tüm takım tarafından ona adandı. Huzur içinde yatsın."