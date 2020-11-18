Duayen tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un vefatının üzerinden 7 yıl geçti.

Öğretmen bir annenin ve subay bir babanın üç oğlundan ortancası olarak dünyaya gelen Nejat Uygur’un vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Eğitimini Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde tamamlayan sanatçı, ilkokulu Siirt, Ezine ve İntepe’de okudu. Bu dönemde müsamerelerle tiyatroya başladı.



Halk Tiyatrosu’nun önemli temsilcilerinden olan, Anadolu turnelerini çok önemseyen ve orada uzun mesailer geçiren Uygur, 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.







10 Eylül 2007’de beyin damarlarında oluşan bir tıkanıklık nedeniyle vücudun sol tarafında kısmi felç oluştu.

Usta sanatçı, uzun süre hastanede tedavi görmesine rağmen 18 Kasım 2013’te solunum yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayata veda etti.