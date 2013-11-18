Geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle yıllardır tedavi gören Nejat Uygur hayatını kaybetti. Nejat Uygur, 10 Eylül 2007 tarihinde beyin damarlarında oluşan tıkanıklık nedeniyle felç geçirmişti. Ünlü tiyatro sanatçısı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vücudunun sol tarafını hareket ettirmekte zorlanıyordu.

Öğretmen bir anne ve subay bir babanın oğlu olarak 1927'de dünyaya gelen Nejat Uygur, öğrencilik yıllarında tiyatroya başlamıştı.

Tiyatroya 1940'lı yılların sonunda Nejat Uygur tiyatrosuyla başlayan ünlü tiyatrocu, uzun Anadolu turlatıyla Türkiye'de basılmadık yer bırakmamıştı.