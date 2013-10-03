Nejat İşler'in karaciğeri iflas mı etti?

Vücudunda kırmızı lekeler çıkmaya başlayan Nejat İşler'in karaciğerinin iflas ettiği iddia edildi. Nejat İşler'in "İntikam" dizisinden ayrılmasının nedeni olarak da sedef hastası olduğu söylentileri yayılmıştı.

Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, iddialara göre, yaşadığı Gümüşlük’te yaşayan Nejat İşler, günde yalnızca iki saat uyuyor. "Öleceksin, kendine dikkat et" diyen arkadaşlarını dinlemeyen ve tedaviyi reddeden İşler, "Ben böyle iyiyim. Bana dokunmayın. Zaten yaşayacağım kadar yaşadım. Genç öleyim, cesedim yakışıklı olsun" dediği öne sürüldü.

Nejat İşler, bir gazeteye verdiği röportajda, “Gezi olayları beni çok etkiledi. Sedef hastası oldum” demişti.