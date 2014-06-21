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Yaşam

Nejat İşler'in doktorundan açıklama

Doktorları: Nejat İşler, septik şok sonucu gelişmiş olan dolaşım bozukluğu nedeni ile bir operasyon geçirmiştir

21 Haziran 2014 16:12

95 günlük yoğun bakım sürecinin ardından geçen nisanda taburcu edilen Nejat İşler'in tekrar hastanede operasyon geçirmesinin ardından doktoru bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde kontrol ve tedavileri aralıklı olarak ayaktan veya yatarak sürdürülecektir" denildi.

Doktorları Nejat İşler'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kontrol amacı ile hastanemize yatırılan Nejat İşler, septik şok sonucu gelişmiş olan dolaşım bozukluğu nedeni ile bir operasyon geçirmiştir. Hastamızın genel durumu iyidir. Önümüzdeki dönemde kontrol ve tedavileri aralıklı olarak ayaktan veya yatarak sürdürülecektir."

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