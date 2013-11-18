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Nejat İşler'e dava mı açılıyor?

İntikam dizisinin yapımcısı, Nejat İşler'i mahkemeye vereceği iddia edildi

18 Kasım 2013 13:06

 

Oyuncu Nejat İşler'in başı dertten kurtulmuyor. Öncelikle İntikam dizisinden ayrılmasıyla başlayan süreç, alkolden dolayı karaciğerinin iflas ettiği söylentileriyle devam etti.

Yaşadığı karaciğer rahatsızlığından dolayı, magazin haberlerine konu olan Nejat İşler, son olarak tedaviyi kabul ettiği ve hastaneye yattığı haberleri ile gündemde gelmişti.

 

Dava açmaya mı hazırlanıyorlar?

 

Vatan gazetesinin haberine göre; başarılı oyuncu şimdi de kendisine açılacak olan dava ile uğraşacak gibi görünüyor. Nejat İşler diziden ayrıldıktan sonra dizinin reytingleri düşmesinden dolayı, uğranılan zarar ve prestij zedelenmesinin bedeli Nejat İşler'e kesilecek gibi görünüyor. İntikam dizisinin yönetmeni Mesude Erarslan ve yapım şirketi D Yapım'ın, hastalıkla mücadele eden başarılı oyuncuya dava açmak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

 

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