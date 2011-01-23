Nejat İşler ve Berrak Tüzünataç nişanlandı mı

T24 - Önceki akşam sevgilisi Berrak Tüzünataç ile görüntülenen Nejat İşler, parmağındaki alyansla dikkat çekti. İkilinin nişanlandığı iddia ediliyor.

Son olarak Star TV’nin sevilen dizisi “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” ile izleyici karşısına çıkan Nejat İşler, önceki akşam Berrak Tüzünataç ile Etiler’deki Günaydın Restoran’daydı.

Baş başa yemek yiyen sevgililer, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edince rahatsız oldu, mekândaki bir yetkiliye “Gazetecilere siz mi haber verdiniz” diye çıkıştı. Çift, kısa süre sonra da mekândan ayrıldı. Parmağındaki alyansla dikkat çeken Nejat İşler, basın mensuplarının sorusu üzerine “Her şey süper, sorun yok” yanıtını verdi.



Magazin kulislerinde, kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen İşler ve Tüzünataç’ın evlenme kararı aldığı ve nişanlandıkları konuşuluyor.



