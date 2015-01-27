Nejat İşler, TRT'deki dizi için açtığı davayı kazandı

Yargıtay, oyuncu Nejat İşler'in TRT'de yayımlanan diziden 8 bölüm ücretini alamadığı gerekçesiyle açtığı davada, yapımcı şirketin 64 bin lira üzerinden yasal faiz ödemesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Nejat İşler, TRT ile Renkli Türkçe Film Limited Şirketi arasında 22 Temmuz 2004'te imzalanan anlaşma ile çekilen 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir' adlı 13 bölümlük televizyon dizisi için anlaştı. Ancak İşler, TRT'de 10 yıl önce yayınlanan diziden 8 bölüm ücretini alamadığı gerekçesiyle dizinin yapım şirketi ve TRT'ye dava açtı.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacıya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığından TRT'nin dizi oyunculuğundan kaynaklanan ücretten sorumlu olamayacağı gerekçesiyle TRT'ye açılan davayı reddetti.

Mahkeme, dizinin yapımcısı Renkli Türkçe Film Şirketi'nin ise ünlü oyuncuya 64 bin lira alacak üzerinden yasal faiz hesaplanarak ücret ödemesine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.