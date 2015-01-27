T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nejat İşler, TRT'deki dizi için açtığı davayı kazandı

İşler, TRT’de yayınlanan ‘Şeytan Ayrıntıda Gizlidir’ adlı diziden 8 bölüm ücretini alamaması sebebiyle açtığı haklı bulundu

27 Ocak 2015 18:33

Yargıtay, oyuncu Nejat İşler'in TRT'de yayımlanan diziden 8 bölüm ücretini alamadığı gerekçesiyle açtığı davada, yapımcı şirketin 64 bin lira üzerinden yasal faiz ödemesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Nejat İşler, TRT ile Renkli Türkçe Film Limited Şirketi arasında 22 Temmuz 2004'te imzalanan anlaşma ile çekilen 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir' adlı 13 bölümlük televizyon dizisi için anlaştı. Ancak İşler, TRT'de 10 yıl önce yayınlanan diziden 8 bölüm ücretini alamadığı gerekçesiyle dizinin yapım şirketi ve TRT'ye dava açtı.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacıya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığından TRT'nin dizi oyunculuğundan kaynaklanan ücretten sorumlu olamayacağı gerekçesiyle TRT'ye açılan davayı reddetti.

Mahkeme, dizinin yapımcısı Renkli Türkçe Film Şirketi'nin ise ünlü oyuncuya 64 bin lira alacak üzerinden yasal faiz hesaplanarak ücret ödemesine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı. 

ETİKETLER

nejat işlertrtdizidavamahkemekazandı64binlira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24