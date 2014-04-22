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Yaşam

Nejat İşler taburcu edildi

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Nejat İşler bugün taburcu edildi

22 Nisan 2014 20:16

Bodrum'da hastaneye kaldırıldıktan sonra 22 Ocak'ta İstanbul'a getirilen ünlü oyuncu Nejat İşler, 3 ay süren tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Amerikan Hastanesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "8 Şubat 2014 tarihinde başka bir hastaneden yoğun bakım ünitemize transfer olan Nejat İşler, sağlık durumundaki olumlu gelişmelerin ardından ayaktan kontrol ve tedavilerine devam etmek üzere hastanemizden taburcu olmuştur" ifadelerine yer verildi.

 

'Selamlar, sevgiler'

 

Öte yandan taburcu olmasının ardından Twitter'dan takipçilerine, çektirdiği fotoğrafı gönderen Nejat İşler, "Selamlar, sevgiler" dedi.

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