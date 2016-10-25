Nejat İşler sezon açılışında Ali İsmail Korkmaz'ı unutmadı

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Gümüşlükspor yeni sezonu başkanları Nejat İşler'in antrenmana katılımıyla açtı.Futbolcular ile teknik heyetin tek tek isimleri anons edilerek tanıtıldığı, altyapı sporcularının da yer aldığı açılışa Nejat İşler, Ali İsmail Korkmaz tişörtüyle katıldı.

Gümüşlükspor'a sezon öncesi 10 transfer yapan İşler, açılışta, "Cami ya da okul yaptıracaktım. Gümüşlük'e spor tesisi yaptırıyorum" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un destekleriyle içerisinde lojman, restoran, fitness salonu ve soyunma odaları olan modern tesise sahip olmak için çalışmalara başladıklarını belirten İşler şunları söyledi:

"Bu yıl ligde yine iddialıyız. Ancak çevirdiğim bir filmden aldığım 80 bin TL'yi kulübe bağışladığım iddiaları yalan. Sadece yazdığım kitabın telif haklarını kulübümüze bağışladım. Zaten Gümüşlükspor olmasaydı kitap yazmazdım."

İşler, açılıştan sonra Mumcularspor ile oynanan özel maçı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi