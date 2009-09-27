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Nejat İşler muhabire kafa attı!

Rol aldığı “11’e 10 Kala” filmiyle İspanya Film Festivali’nde “Altın İstiridye” için yarışan Nejat İşler, önceki gece kendisine soru soran muhabire kafa att&

27 Eylül 2009 03:00

Rol aldığı “11’e 10 Kala” filmi ile İspanya’nın ünlü San Sebastian Film Festivali’nde “Altın İstiridye” için yarışan Nejat İşler, önceki gece kendisine soru soran muhabire kafa attı.

Sevgilisi Berrak Tüzünataç’la birlikte Taksim’de kaldıkları otele taksiyle gelen İşler, önce muhabirlere el hareketi yaptı. Taksiye yaklaşarak soru sormaya hazırlanan muhabire sinirlenen İşler, araçtan indi ve muhabire kafa attı. Alkollü olduğu gözlenen İşler, peşinden giden muhabire “Ben sana kafa falan atmadım. Hani neren yaralandı, göster?” diyerek yaptığı hareketi inkâr etti.

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