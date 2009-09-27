Nejat İşler muhabire kafa attı!

Sevgilisi Berrak Tüzünataç’la birlikte Taksim’de kaldıkları otele taksiyle gelen İşler, önce muhabirlere el hareketi yaptı. Taksiye yaklaşarak soru sormaya hazırlanan muhabire sinirlenen İşler, araçtan indi ve muhabire kafa attı. Alkollü olduğu gözlenen İşler, peşinden giden muhabire “Ben sana kafa falan atmadım. Hani neren yaralandı, göster?” diyerek yaptığı hareketi inkâr etti.