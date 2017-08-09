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Kültür-Sanat

Nejat İşler, Mehmet Günsür ve Timucin Esen'i buluşturan 'Martıların Efendisi'nin çekimleri tamamlandı

Filmin 22 Aralık 2017’de vizyona girmesi bekleniyor

09 Ağustos 2017 21:08

Başrollerinde Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Hakan Kurtaş‘ın yer aldığı Martıların Efendisi‘nin çekimleri tamamlandı.

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Mehmet Ada Öztekin‘in yapıyor.

Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız, Hakan Kurtaş, Ezgi Coşkun‘un yanı sıra filmde; Mehmet Esen, Sarp Akkaya ve Aras Bulut İynemli de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Filmin 22 Aralık 2017’de vizyona girmesi bekleniyor.

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Martıların EfendisiNejat İşlerMehmet GünsürTimucin Esen

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