Nejat İşler: İşçisin sen, işçi kal

Oyuncu Nejat İşler, bir dergide yayımlanan, babasının manav dükkanında çalıştığı zamanları anlattığı "İşçisin sen, işçi kal" başlıklı yazıda, babasının nasıl iflas ettiğini anlattı. Oyuncu, dükkanın neden kısa sürede iflas ettiğini bu ay konuk yazar olduğu derginin okuyucularıyla paylaştı.

Nejat İşler'in OT dergisinin mayıs sayısı için kaleme aldığı, "İşçisin sen işçi kal" başlıklı yazısı şöyle:

'İşçisin sen, işçi kal'

"80'li yılların ortası. Benim peder iş bulmakta zorlanıyor, ancak bir şekilde de emekliliğine az kalmış. Neyse, derme çatma bir iş bulundu, -galiba Topçular'daki bisiklet fabrikasıydı- emekliliğine gereken iş günü dolduruldu. Çok b...tan bir emeklilik tazminatıyla işçilik hayatına veda etti. SSK denen kurum, en alt meblağdan emekli etti babamı. Nedendir bilinmez, hayatında ilk defa çalışmadan para aldığından mı, yoksa kahvedeki arkadaşlarının gazından mı, babam emeklilik tazminatıyla esnaflık yapmaya karar verdi. Bizim ailede al-sat işi yapan neredeyse yok. Aklıma gelen 3 kişi de gayet başarısızdılar ticaret hayatında. Onlar ayrı yazının konusu...

'Babamla manavlık sektörüne girdim'

Dükkan bulundu. Manav olacakmış. Babam ne esnaflık bilir, ne çiftçilik, sebze yemeyi sevmez, meyveye yan bakar, evin alışverişini pazardan dedemle annem yapar. Tuhaf bir durum. Bak, yazarken bile sinirlendim, herhalde kahve arkadaşlarının buna kazığı. Neyse, dükkan tutuldu. Osmaniye'de. Osmaniye neresi? Veliefendi Hipodromu'nun yanı. Mevsim yaz, okul tatil, ben de babamla beraber manavlık sektörüne girdim...

'İki ay sürdü esnaflık macereamız, iflas ettik'

İki ay falan sürdü esnaflık maceramız. Zaten işlemeyen manav dükkanının borçlarıyla beraber, babamın Veliefendi'ye yatırdıkları yan yana gelince iflas ettik. Emeklilik tazminatı taklaya geldi yani. Babam, yetenekli olduğu sanat işlerine iç dekorasyon elemanı olarak devam etti, ben de okuluma. Hep söylemek istedim ona, bir türlü tamir ettiremediği pikabın yanındaki Cem Karaca 45'liğinin üstüne yazdığı yazıyı; "Baba, işçisin sen, işçi kal"...