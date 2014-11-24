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Nejat İşler iki ayda 8 kilo aldı

Nejat İşler Gümüşlüksporlu futbolcu Mustafa Topoğlu'nun nikah şahidi oldu

24 Kasım 2014 09:41

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaklaşık iki aydır dinlenen Nejat İşler'in geçen cuma günü nikah şahitliği yaptığı Gümüşlüksporlu futbolcu Mustafa Topoğlu ile Özge Atilla'nın düğün töreninde aldığı kilolar dikkati çekti.

Rahatsızlandıktan sonra yaklaşık iki ay önce Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde dinlenmeye çekilen sanatçı Nejat İşler iki ayda yaklaşık 8 kilo aldı.

Gümüşlük'teki arkadaşlarıyla sık sık balık avlamaya çıkan ve ilçedeki futbol maçlarını kaçırmayan İşler, geçen cuma günü Gümüşlüksporlu futbolcu Mustafa Topoğlu ile Özge Atilla'nın nikah şahitliğini yaptı.

Akşamları Gümüşlük'teki sahil restoranlarında arkadaşlarıyla yemek yiyen İşler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları Eğitimi derslerine giriyor.

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