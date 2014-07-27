Nejat İşler eski günlerine geri döndü

Sağ el parmaklarından beş saatlik bir ameliyat geçiren ve 42 günün sonunda Amerikan Hastanesi’nden taburcu edilen Nejat İşler, soluğu Bodrum’da aldı.

Septik şok nedeniyle 95 gün yoğun bakımda kalan, sonrasında o süreçte gelişen komplikasyondan dolayı parmaklarından ameliyat olup 42 gün daha hastanede yatan Nejat İşler, geçtiğimiz gün taburcu edildi.

Ünlü oyuncu, hastaneden çıkar çıkmaz soluğu uzun süredir yaşadığı Bodrum-Gümüşlük’te aldı.

İşler, önceki gün Bodrumlu dostlarıyla, ortağı olduğu Gümüşlük Beach’te buluştu. Önce bir bardak bira siparişi veren, ardından alkollü bir kokteyl isteyen oyuncunun gece boyunca sigarası da elinden düşmedi. Onun bu hali, sevenlerini endişelendirdi.