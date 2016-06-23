Nejat İşler, Bodrum’da tiyatro grubu kurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Süper Amatör Lig'e yükselen Gümüşlük Gençlikspor'un başkanlığını yapan ünlü oyuncu Nejat İşler, kentte 'Deneme Sahnesi' adlı tiyatro grubu kurdu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Gümüşlük’te yaşayan Nejat İşler, bu kez Muğla Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileriyle ‘Bodrum Deneme Sahnesi’ adlı tiyatro grubunu kurdu. Grubun genel koordinatörlüğünü yapan İşler, yarın akşam ilk kez, Ayşe Bayramoğlu’nun ‘Beyaz Yalanlar’ adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. İstanbul Şehir tiyatroları yönetmenlerinden Arif Akkaya’nın yönetmenliğini, Ümit Ertemiz’in teknik yönetmenliğini yaptığı oyun, Herodot Kültür Merkezi’nde 24 Haziran ve 1- 2 Temmuz tarihlerinde saat 20.00’de sergilenecek.

Beldem Şengül, Bilgesu Gökçearslan, Burçin Yel, Serkan Sesli ve Simge Ece Çağlar’ın sahne alacağı oyunla ilgili olarak açıklama yapan Nejat İşler, “Amacımız, öğrencilerimizle beraber profesyonel bir kadroyu birleştirmek, ilçemizde devamlı perde açan ve ülke çapında işler yapan bir tiyatro kazandırmak. Bunun için vereceğiniz her türlü katkı bizim için itici güç olacaktır. Bodrum’un aydınlık yüzünün, başka memleket köşelerine de ilham vermesini temenni ederiz” dedi.