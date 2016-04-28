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Kültür-Sanat

Nejat İşler beyaz perdeye döndü; başrolü Serenay Sarıkaya ile paylaştı

İyileştikten sonra gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmeyen oyuncu Gümüşlük’te inzivaya çekilmişti

28 Nisan 2016 12:48

2014 yılından beri hiçbir projede yer almayan Nejat İşler, yeni filmi 'İkimizin Yerine'de Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına geçti. 

2 yıl önce septik şok nedeniyle yoğun bakıma alınan Nejat İşler’in hayati tehlikesi uzun süre devam etmiş, iyileştikten sonra sonra gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmeyen ünlü oyuncu, Gümüşlük’te inzivaya çekilmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği “İkimizin Yerine” filmin kadrosunda Serenay Sarıkaya, Nejat İşler ve Zerrin Tekindor'un yanı sıra İştar Gökseven ve Özgür Emre Yıldırım gibi birbirinde başarılı isimler yer alıyor.

Mudanya'dan İstanbul'a uzanacak olan hikayesiyle ve etkileyici kadrosuyla iddialı yapımlar arasına girmeye hazırlanan "İkimizin Yerine" önümüzdeki dönemde seyirciyle buluşacak. Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada büyümüş, tüm ayrıntılarıyla sürekli kendini tekrarlayan hayatına dair cevaplayamadığı soruları olan Çiçek karakteri ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nejat İşler ise Çiçek'in hayatını değiştirecek büyük aşkı, edebiyat öğretmeni Doğan'ı canlandırıyor.

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