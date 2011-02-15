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Nejat İşler, Behzat Ç.'de çırılçıplak sevişti

Türk polisiye dizilerine farklı bir bakış açısı getiren Behzat Ç.'de, Nejat İşler, çorapları dışında tamamen soyunarak bir kadınla sevişti.

15 Şubat 2011 02:00

T24 - Türk polisiye dizilerine farklı bir bakış açısı getiren Behzat Ç.'de, Nejat İşler, çorapları dışında tamamen soyunarak bir kadınla sevişti. Sevişme sahnesi bol 'buzlu' olarak ekrana yansıdı.


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Son dönemin en radikal dizilerinden 'Behzat Ç.-Bir Ankara Polisiyesi', son bölümüyle gündeme bomba gibi düştü. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun, yer aldığı dizinin konuk oyuncusu Nejat İşler, çırılçıplak soyunarak bir kadınla sevişti.

Saat 20.00-23.00 saatleri arasında yayınlanan dizideki cesur sahneler buzlanarak ekrana yansıdı. 'Behzat Ç.', daha önce RTÜK'ün gündemine gelmiş; ceza verilmesini isteyen üyeler, 'Behzat Ç.'nin 'İçki içen, işkence yapan, küfür eden bir karakter' olarak yansıtıldığını, bunun da çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğini savunmuştu.                

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