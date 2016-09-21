Nejat Güllü tekrar serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturmasında, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar’ın itirazı üzerine hakkında, ‘FETÖ’ üyeliğinden yakalama kararı çıkarılan ünlü baklavacı M. Nejat Güllü, gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Güllü, çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Güllü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

TUSKON Başkan Yardımcısı tutuklandı

TUSKON soruşturmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 38 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar’ın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden TUSKON Başkan Yardımcısı avukat Rana Açıkgöz tutuklandı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre Açıkgöz, geçen hafta da işadamı Cahit Durmaz ile tekstilci iş kadını Özlem Rukiye Kartal Üçüncü’nün, tutuklanmasıyla TUSKON’a ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklanan şüpheli sayısı 30 oldu.