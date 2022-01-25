Neil Young, "Spotify, aşı hakkında yanlış bilgiler yayan podcastlere yer verdiği için" şarkılarının platformdan kaldırılmasını istedi

T24 Dış Haberler

Müzisyen Neil Young, aşı hakkında yanlış bilgiler yayan Joe Rogan'ın podcastini yayından kaldırmayan Spotify'dan kendi şarkılarını yayından kaldırmasını istedi.

Young, "Ya Rogan'a sahip olabilirler ya Young'a. İkisine birden değil" ifadelerini kullandı.

Kendi sitesinde temsilcileri ve bağlı olduğu müzik şirketine yönelik bir açık mektup yayımlayan Young, "Bunu yapıyorum çünkü Spotify aşılar hakkında yanlış bilgiler yayıyor. Potansiyel olarak onların yaydıkları yanlış bilgilere inananların ölümüne sebep oluyorlar. Lütfen bugün kararım doğrultusunda harekete geçin ve beni bilgilendirin" yazdı.

Young, şarkılarının Spotify'dan kaldırılması kararında Joe Rogan'ın podcastinin özellikle etkili olduğunu belirtti. 2020'de yayın hakları 100 milyon dolara Spotify'a satılan The Joe Rogan Experience, platformun en çok dinlenen podcasti.

Podcast, Koronavirüs aşıları hakkında yaydığı yanlış bilgiler sebebiyle ABD basınında sıkça gündeme geliyor.