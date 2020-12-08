Neil Young, mitinglerde kendi şarkılarını kullanan Donald Trump'a açtığı davayı geri çekti

Müzisyen Neil Young, kampanya mitinglerinde şarkılarını kullandığı için Donald Trump'a açtığı davayı geri çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, yazın Donald Trump'ın mitinglerinde kendi şarkılarını izinsiz kullanmasına karşı dava açan Neil Young, şikâyetini geri çekti.

Young, şikâyetini neden geri çektiğiyle ilgili açıklama yapmadı.

Donald Trump mitinglerinde Neil Young'ın Rockin' in the Free World ve Devil's Sidewalk şarkıları çalınmıştı. Neil Young, kendisinden izin alınmadan şarkıların çalındığını belirtmiş ve "müziğinin bölücü, Amerikalılıkta uzak, bir cahillik ve nefret kampanyasında kullanılmasına izin vermeyeceği" ifadelerini kullanmıştı.