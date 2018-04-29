Neil Armstrong'un Ay'dan ilk örnekleri koyduğu çanta 1.8 milyon dolara satıldı

ABD'li astronot Neil Armstrong'un Ay'dan topladığı ilk örnekleri koyduğu çanta, New York'taki bir müzayede evi tarafından 1.8 milyon dolara satıldı.

Armstrong çantayı 1969'da Ay'ın yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olan tarihi Apollo 11 görevi sırasında kullanmıştı.

Dıştan arındırma özelliği olan beyaz çantanın içinde Ay'dan toplanan küçük taşlar ve tozlar halen duruyor.

Çanta ismi açıklanmayan bir kişi tarafından New York'taki Sotheby müzayede evinde yapılan açık artırmada satın alındı.

Uzay aracı Dünya'ya döndükten sonra, Apollo 11 misyonunda kullanılan tüm ekipmanlar ABD'nin müze ve araştırma merkezi Smithsonian Enstitüsü'ne teslim edilmişti.

Ancak bu çanta, bir sayım hatası nedeniyle Johnson Uzay Merkezi'ndeki bir kutuda unutuldu.

Asıl özelliği o sırada bilinmeyen çanta 2015'te, hükümete ait bir açık artırmada, Illinois'dan bir avukata satıldı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), çantayı geri almak için çabalasa da, federal mahkemenin hakimi, çantanın satın alan kişiye ait olduğuna hükmederek, müzayede evinde satılması yönünde karar verdi.