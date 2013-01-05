Neil Armstrong'un Ay'daki sözleri doğaçlama değil miydi?

Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un ilk adımı attığında söylediği unutulmaz sözün doğaçlama olmayabileceği iddia edildi.



Armstrong'un kardeşi Dean Armstrong, BBC 2 televizyonunda yayımlanan "Neil Armstrong - Ay'daki ilk adam" adlı belgeselde, Neil Armstrong'un, ''Benim için küçük, insanlık için dev bir adım" sözünü, Apollo astronotları Edvin Buzz Aldrin ve Michael Collins ile Temmuz 1969'da Ay'a gitmeden önce yazdığını belirtti.

Dean Armstrong, Ay'a gitmeden kısa süre önce bir gece ağabeyinin bu sözlerin yazılı olduğu bir kağıt uzattığını ifade etti.

CollectSpace.com sitesinin sahibi Robert Pearlman ise Dean Armstrong'un bu açıklamayı yapma zamanının tuhaf olduğunu vurguladı.

Pearlman, yaptığı açıklamada, ''Neden ağabeyi ölene kadar bekledi. 2002'de Neil'in biyografisi için mülakat yapıldı, Neil ailesine ve arkadaşlarına her şeyi açık açık konuşmaları izni vermesine rağmen neden bu hikayeden hiç bahsetmedi'' dedi.

''Ay'da bir adam'' adlı kitabın yazarı Andrew Chaikin de Neil Armstrong'a birçok kez bu sözün doğaçlama olup olmadığının sorulduğunu ve Armstrong'un ''evet doğaçlama'' yanıtını verdiğini belirtti.

Neil Armstrong, geçen yıl Ağustos'ta, 82 yaşında hayata veda etmişti.